Búzios - Uma baleia jubarte de aproximadamente 10 toneladas apareceu morta, carregada pela correnteza, neste sábado (01) na Praia Brava em Armação dos Búzios.

Fiscais do Meio Ambiente, Guarda Marítima Ambiental e agentes da Secretaria de Serviços Públicos estiveram no local com uma retroescavadeira para a tentativa de retirar a baleia e enterrá-la num outro local. Segundo informações, a baleia jubarte tem cerca de 16 metros, e apesar das tentativas, outra operação está marcada para as próximas horas para retirada do mamífero.