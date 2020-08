Quem pode e como entrar em Búzios a partir de agora com o novo decreto

Búzios - O balneário mais charmoso do Brasil segue com a sua reabertura gradual e um novo decreto foi elaborado com algumas informações a respeito da permissão de entrada e visita a Armação dos Búzios, já valendo.

Hóspedes e usuários de outros serviços regulares de Turismo poderão, a partir de agora, voltar a visitar, e entrar, na cidade. Será necessário a apresentação de QR Code nas barreiras sanitárias, emitido pelo prestador de serviço, que poderá ser hotel, pousada, restaurantes e afins, cabendo aos Guardas Municipais da cidade a conferência e verificação desse código na abordagem do visitante. Segundo informações, haverá um funcionário da Secretaria de Turismo junto as barreiras sanitárias para tirarem as dúvidas de quem vier para Búzios. Para gerar esse QR Code o empresário prestador do serviço do município deverá entrar no site da Prefeitura, clicar no botão 'Acesso a Búzios' e preencher os dados solicitados e se cadastrar.

A verificação de temperatura nas entradas da cidade, bem como nos estabelecimentos e os protocolos de medidas de segurança e proteção no combate ao coronavírus continuam valendo e sendo exigidas. O lockdown teve seu horário alterado neste último decreto, sendo de domingo a quinta a partir de meia noite e sexta e sábado a partir de 1 hora da madrugada.