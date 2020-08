Búzios - A Prefeitura de Búzios autorizou, conforme o Decreto Municipal nº 1.461, de 31 de julho de 2020, Art. 2º, assinado pelo prefeito André Granado, a realização dos eventos de casamentos na cidade, segundo o protocolo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, específicos para o setor, a fim de evitar a transmissão do Sars-Cov2.



A programação dos eventos terá início com os elopments, cerimônias reservadas realizadas somente para o casal e sem a presença de convidados. No mês de setembro, a agenda abre com os mini weddings para até 20 convidados. A partir de outubro, os pequenos casamentos poderão contar com a presença de até 50 convidados. Já os casamentos maiores serão programados para mais perto do final do ano.



O decreto está disponível no Boletim Oficial nº 1.095/2020, através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=850



Para mais informações, acesse o site oficial da Prefeitura de Búzios.