Aline Riscado, a famosa 'Verão' do comercial, passa fim de semana em Búzios e surfa em Geribá

Búzios - A atriz, modelo e dançarina Aline Riscado, mais conhecida pelo seu papel como 'Verão' em um comercial de cerveja, passou esse final de semana em um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo, na cidade de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, paraíso bucólico conhecido por receber celebridades.

Famosa passando o fim de semana em Búzios - Instagram da Aline Riscado

A famosa, ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' na TV Globo, que cultiva uma boa forma invejável, publicou várias fotos e stories no seu instagram curtindo e badalando pelas ruas e praias buzianas. De surfe na praia das estrelas, Geribá a passeio de lancha, a folga teve direito a mergulhos, prática de esporte, o melhor da gastronomia, algumas divulgações dos parceiros, é claro, e a companhia de alguns amigos na viagem.

Os dias em que passou em Búzios renderam altos cliques e poses, realçando seu corpo escultural e beleza estonteante e centenas de comentários dos fãs e seguidores movimentando suas redes sociais.