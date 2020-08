Homem ataca agente da Guarda Municipal de Búzios e vai parar na delegacia

Búzios - Um homem de 38 anos que estava alterado e perturbando as pessoas no Centro de Armação dos Búzios foi parar na delegacia nesta semana por desacato e agressão física após atacar e investir fisicamente contra um Guarda Municipal.

Após receber a denúncia de pessoas reclamando do homem por importunação, um agente da Guarda Municipal foi até o elemento, que estava descontrolado e perturbando quem passava pelas ruas. Ao se aproximar, o agente público foi agredido verbalmente com xingamentos e palavrões e partiu para cima do Guarda, que rapidamente foi imobilizado. O agressor foi conduzido pela viatura a Delegacia do município.

Na delegacia, o homem 'agressor' assinou um termo de desacato e saiu livremente, uma vez que não houve agressão física ao Guarda, impossibilitando assim o corpo delito.