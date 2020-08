Homem é preso com 3 kg de maconha e balança de precisão em bairro de Búzios

Cabo Frio - Em uma ação na noite desta quarta-feira (19) no município de Armação dos Búzios os Policiais Militares do 25º BPM prenderam um homem no Loteamento Triângulo de Búzios, por tráfico de drogas, com aproximadamente 3 kg de maconha e uma balança de precisão.

Os policiais estavam em patrulhamento pela localidade quando receberam uma denúncia de prática criminosa e suspeita no loteamento. Ao averiguar e verificar a ocorrência, a equipe policial deteve o elemento suspeito e realizou a apreensão da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a 132ª DP.