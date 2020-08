Novo decreto determina cadastramento de quiosques, ambulantes e casas de aluguel em Búzios

Búzios - Estão abertos em plataforma online os cadastramentos, ou recadastramentos, dos quiosques na faixa de areia e Bote Bar, ambulantes e casas de aluguel no município de Armação do Búzios segundo o novo decreto nº 1.470 de 24 de agosto de 2020, do prefeito da cidade André Granado.

A Prefeitura que vem realizando a abertura gradual do comércio e tem realizado cursos e palestras acerca das medidas sanitárias de prevenção e combate ao coronavírus para os diversos setores já autorizados, foi pioneira ao permitir a entrada de turistas e visitantes através de Qr Code apresentado nas barreiras sanitárias, controlando assim a proliferação do vírus, os riscos de contaminação e ao mesmo tempo, agradando aos empresários e lojistas que reivindicavam o retorno as atividades e ao trabalho.

Confira abaixo os links para a realização dos cadastros ou recadastramentos:

A plataforma online para os quiosques de areia está disponível no link: https://forms.gle/gdDbngXciR9chFrL8.



O recadastro geral das pessoas que exerçam a atividade de Comércio Ambulante, é através do link: https://forms.gle/aQ8QPWiwYYUGHphh6.



E o cadastro para proprietários de imóveis para locação por temporada, será feito no link: https://forms.gle/JAw4tNuZ68xv66xQA, a partir de sexta-feira (28/08).