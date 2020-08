'TurisBúzios' é a nova agência do balneário, aprovada pela Câmara, para a promoção do Turismo

Búzios - Uma nova agência será criada no município de Armação dos Búzios, um dos destinos mais procurados do Brasil e do mundo, visando a promoção do Turismo. O projeto de Lei avança na Câmara dos Vereadores da cidade com o intuito de promover e fomentar o desenvolvimento sustentável, integrado ao Turismo do famoso baneário, criando e instituindo a TurisBúzios, uma agência específica para a promoção do Turismo da cidade. O projeto de lei 53/2020 foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação na sessão ordinária de quinta-feira (27) na Câmara Municipal.

Segundo informações da Câmara dos Vereadores de Búzios, a TurisBúzios será uma entidade de cooperação governamental, estruturada na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Os órgãos de direção da TurisBúzios serão o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e a Diretoria-Executiva, de acordo com a proposta.

A receita da TurisBúzios, nova agência que deverá ser instituída, virá dos recursos e receitas disponíveis no Fundo de Promoção ao Turismo do Município. O dinheiro dos recursos serão depositado em conta corrente específica, que serão administrados e geridos pela agência, que precisará prestar contas aos Poderes Executivo, Legislativo e ao Tribunal de Contas sobre as atividades executadas e recursos empregados.

O Poder Executivo fica autorizado, através do projeto de lei da TurisBúzios, a abrir créditos especiais para a instalação e criação da nova agência.