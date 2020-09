Búzios - Uma agência do Banco Bradesco localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas no Centro do município de Búzios foi interditada pelo Procon da cidade as 12h30 desta segunda-feira (31) por descumprimento das medidas de segurança sanitária contra a propagação do coronavírus, desrespeitando os decretos municipais e por ultrapassar o limite de espera para os atendimentos de prioridades.

Agência do Bradesco é interditada no centro de Búzios - Procon Búzios

Os agentes da unidade do Procon Búzios flagraram o descumprimento dos decretos municipais referentes a Covid-19 e ainda o mau atendimento aos idosos, bem como a demora constante no atendimento. Na operação, ainda foi constatado a ausência de funcionário na porta da agência com álcool em gel, que deveria estar disponibilizado aos clientes, aglomeração de pessoas no interior e falta de organização, ou pessoas responsáveis para orientação dos clientes e triagem dos serviços na agência, ajudando no distanciamento. O banco foi autuado e interdito com base no descumprimento aos decretos municipais 8078/90, lei 1129 e estatuto do idoso.

Segundo informações, não há prazo para a reabertura da agência por se tratar de um caso reincidente. A agência bancária tem 10 dias para apresentar sua justificativa. 'O banco está interditado, com suas atividades suspensas por tempo indeterminado, sem prejuízo de adoção de outras sanções administrativas cabíveis', afirma Ricardo Braga, Coordenador do Procon