Búzios aprova crédito orçamentário para ajudar 'Festival Gastronômico'

Búzios - A Câmara dos Vereadores do município de Armação dos Búzios aprovou, por unanimidade, em sessão legislativa nesta terça-feira (15) um projeto de lei número 51/2020, de iniciativa do Poder Executivo, autorizando o crédito orçamentário no valor de R$ 300 mil reais destinado a realização do 'Festival Gastronômico' da cidade.

Segundo informações da Câmara buziana, os recursos serão oriundos de anulações das seguintes dotações orçamentárias: manutenção das unidades administrativas Secretaria de Esporte e Lazer (R$ 50mil) e Chefia de Administração (R$ 80mil), manutenção do programa bolsa atleta (R$ 50mil) e amortização de dívidas (R$120mil), fontes Royalties Produção (004) e Royalties Excedentes (049).

O projeto que auxilia um dos festivais gastronômicos mais conhecidos do Brasil, atraindo milhares de turistas para Búzios, segue agora para a sanção do Prefeito, passando a vigorar a partir da publicação da lei no Boletim Oficial.