Tamanduá ferido é encontrado em condomínio de Búzios

Búzios - Um tamanduá, com ferimentos graves em suas patas dianteiras, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16) em um condomínio, próximo a Marina no município de Armação dos Búzios.

O animal mamífero, que geralmente possui de 1,8 a 2,1 metros de comprimento, foi encontrado pelo funcionário do condomínio, que ao observar que o tamanduá estava com dificuldades de andar foi conferir: 'Ele estava com as duas patas dianteiras bem machucadas e já estava dando bicho', disse João Batista, que achou o bicho.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e resgatou o tamanduá ferido para ser encaminhado ao órgão responsável para ser cuidado e tratado.