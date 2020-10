Barreiras Sanitárias iniciam aferição de temperatura e distribuição de máscaras Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Búzios - Na tarde desta sexta-feira (23), a Prefeitura de Búzios deu início à distribuição de máscaras e aferição de temperatura nas duas Barreiras Sanitárias do município, localizadas no Centrinho e na Rua 22, na Rasa.



A partir de agora, todos que chegam a Búzios por via terrestre, são recebidos por agentes da Secretaria de Saúde e Guardas Municipais que aferem a temperatura e entregam máscaras para aqueles que eventualmente não estejam portando uma. A máscara é um acessório de uso obrigatório nas áreas públicas do município.



De acordo com agentes de saúde, quem apresentar estado febril no momento da aferição, será encaminhado ao Centro de Covid-19, na Ferradura, para orientação e tratamento.



A medida visa oferecer segurança sanitária a todos que vivem, trabalham e freqüentam Búzios