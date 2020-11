Búzios oferece cursos digitais na formação continuada de profissionais da Educação Imagem de internet

Por O Dia

Búzios - Em tempos de pandemia, a Prefeitura de Búzios oferece cursos online na formação continuada de profissionais da educação. Com temas relevantes ao atual momento, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia convida os profissionais da área para participação em dois cursos livres que vão acontecer em novembro através da plataforma Zoom Meeting.



Com o tema “Como planejar e realizar uma Videoaula”, o primeiro curso acontece no dia 4, às 10h. Os participantes conhecerão sobre a criação do roteiro da aula, a escolha do equipamento, plataforma, e a preparação do ambiente para a produção de uma videoaula.



No dia 11, também às 10h, o curso abordará o tema “Ferramentas digitais e utilização das mídias sociais na educação”, trazendo como assunto a Educação do século XXI, o Ciberespaço, a educação na nuvem, a sala de aula interativa e as tecnologias educacionais na web.



Os cursos têm duração de uma hora e acontecem totalmente online na Plataforma Zoom Meeting. Os inscritos receberão o material da apresentação com os links dos materiais de apoio através da plataforma www.educacaobuzios.net/cepede.



Inscrições através do link:



https://docs.google.com/forms/d/1Tgf_LtNRpyzvJHc4M4dkupU4zpH5oeRN-OBd5xX1Tkc/