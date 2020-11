Homem é apreendido e multado em R$ 30 mil em Búzios por roubar pedras do Mangue de Pedras Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 09/11/2020 07:32

Búzios - Um homem foi apreendido e multado em R$ 30 mil reais por agentes e Fiscais Ambientais da Guarda Marítima e Guarda Municipal na última semana em razão de uma denúncia no Mangue de Pedra, área de preservação ambiental do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

No local da denúncia foi averiguado que o indivíduo estava retirando as pedras do local e colocando em um carro. O cidadão foi apreendido, foi lavrado um auto de infração no valor aproximado de 30 mil reais e aberto um processo administrativo. A área é de preservação ambiental e tem sido monitorada com rondas diárias para evitar o roubo de pedras no local.