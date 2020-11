Coronavírus Divulgação

Por O Dia

Búzios - A Prefeitura de Búzios vem detectando um aumento significativo dos casos de Covid-19 na cidade. Diante disso, algumas medidas serão tomadas para frear a disseminação da doença. Uma das primeiras iniciativas será testar toda a população a partir do próximo sábado (7).



Em breve será divulgado o cronograma de testagem em cada bairro. A ação será feita em tenda montada em local central do bairro. Para evitar aglomerações, o resultado será entregue via SMS, cerca de dez minutos após a realização do teste. Com isso a prefeitura pretende abrir um inquérito epidemiológico para saber com maior precisão a situação da cidade em relação à pandemia, tanto no número de infectados quanto no de pessoas que já tiveram a doença e estão curados.



Outra medida será a abordagem de banhistas nas praias durante o final de semana. Com o objetivo de promover um trabalho educativo e preventivo, agentes de Saúde vão distribuir panfletos informativos sobre o novo coronavírus e orientar sobre a necessidade de se manter o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool gel.



As barreiras sanitárias serão intensificadas e receberão um reforço no efetivo com o apoio da Guarda Marítima Ambiental. Agentes de Saúde continuarão a aferir a temperatura de todos que entram na cidade, e caso algum visitante apresente febre, será direcionado para fazer o teste de Covid-19 no próprio local.



Para manter a economia da cidade aquecida e garantir empregos, a flexibilização das atividades se faz necessária, entretanto não podemos deixar de seguir todos os protocolos sanitários já existentes, como o uso de máscaras, higiene das mãos, e evitar aglomerações. Essas medidas simples, mas comprovadamente eficazes, são cruciais para o controle da disseminação do novo coronavírus. A participação da população no cumprimento das medidas de segurança é de suma importância para o enfrentamento da pandemia sem mais prejuízos ao nosso sistema de saúde e a nossa economia.