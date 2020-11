Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil Cristiano Conrado

Por Juarez Volotão

Publicado 10/11/2020 08:26 | Atualizado 10/11/2020 08:28

Búzios - Uma península com 8 km de extensão, reunindo 23 praias paradisíacas com águas mornas e geladas banhadas pelo Oceano Atlântico, o município de Armação dos Búzios, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro é o balneário mais charmoso do Brasil, destino turístico reconhecido internacionalmente e fica localizado a 137 Km da capital e apenas 20 Km da cidade vizinha Cabo Frio, de quem se tornou independente e emancipado desde 1995.

Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil Imagem de internet

Publicidade

A cidade, que ficou mundialmente conhecida com a visita da atriz francesa Brigitte Bardot em 1964, que inclusive motivou a nomeação da famosa Orla Bardot, e passou por uma 'invasão' argentina (turística e empresarial) a partir da década de 70, tem no Turismo a sua maior fonte de riqueza, trabalho e renda e a construção civil como a segunda maior fonte de arrecadação do município, além do dinheiro do petróleo com os recursos dos royalties e o setor gastronômico que movimenta os variados pontos da cidade, dentre eles a badalada Rua das Pedras.

Búzios tem sido referência ao combate a pandemia do coronavírus, como destacou o Ministério Público Estadual no quesito transparência, sendo a única cidade da região dos lagos a figurar na lista e estar entre os 6 municípios do Rio de Janeiro a cumprir todos os requisitos da lista de exigências do órgão, que resulta nos baixos números de contaminados pela Covid-19, número pequeno de óbitos e baixas taxas de ocupação de leitos de UTI na rede pública de saúde. A cidade tem 34.477 habitantes, segundo o IBGE e serão 30.600 eleitores, segundo projeções, para este pleito eleitoral de 2020, que promete ser desafiador, tanto para os buzianos, quanto para o próximo Prefeito e Vereadores eleitos, que terão a missão de recuperar a economia, paralisada e afetada pela pandemia e continuar a sua já iniciada retomada gradual do comércio, se adaptando a um 'novo normal'.