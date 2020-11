Novo Coronavírus Arquivo

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 09:01

Búzios - A Prefeitura de Búzios informa que nesta segunda-feira (9) começou o primeiro dia de testagem em massa para Covid-19. Os exames são feitos por meio do sistema check in, método que tem duração de 6 minutos para execução do teste, evitando exposição desnecessária contra o vírus.



Segundo a Secretária Municipal de Saúde foram 581 pessoas testadas. Deste total, 36 (6,2%) testaram positivo para Covid-19. A ação faz parte do inquérito epidemiológico instaurado no município, com o objetivo de identificar a população e os bairros com maior número de pessoas vulneráveis ao vírus. Nesta terça-feira (10) os testes continuam no Bairro Rasa.



A meta é testar todos os moradores de Búzios, tendo dados suficientes para planejar medidas de combate mais eficazes contra o Covid-19 na cidade. A Prefeitura lembra que as medidas contra o Covid-19 devem ser reforçadas como a lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscara.