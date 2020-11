Prefeitura de Búzios inicia testagem em policiais militares da 5ª CIA Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:56

Búzios - Policiais do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro serão testados para a Covid-19 numa ação de testagem em massa da população que iniciou neste semana no balneário.

A Prefeitura de Búzios iniciou nesta terça-feira (10) a testagem de Covid-19 em todos os policiais militares da 5ª CIA. Ao todo, 60 policiais serão testados.