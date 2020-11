Alexandre Martins Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 16/11/2020 06:39 | Atualizado 16/11/2020 15:32

Búzios - O candidato Alexandre Martins do Republicanos foi eleito Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro com 9.451 votos com um total de 44,43% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o Leandro do Bope, do PDT, com 7.997 votos, representando um total de 36,76% votos válidos, seguidos de Joãozinho Carrilho do PRTB com 2.323 votos, com 10,68% dos votos válidos.

Alexandre de Oliveira Martins do Republicanos é empresário da construção civil, nascido no Rio de Janeiro e tem 49 anos. Já foi vereador, vice-prefeito, secretário de saúde e de administração na cidade. Sua coligação se chamava Governo participativo. Alvo de diversas fake news, o Prefeito eleito trabalhou uma campanha propositiva, com ideias, planos de governo e projetos, se apresentando como um nome leve na disputa ao pleito municipal. 'Venceu a campanha limpa e verdadeiramente comprometida com Búzios. O povo cansou dessa guerra e da política de ódio que fui alvo por vários momentos durante a campanha pelos meus adversários. Agora, é olhar para frente e mudar a realidade do nosso balneário'.

