Por Juarez Volotão

Publicado 15/11/2020 11:08

Búzios - Um homem foi preso por suspeita de boca de urna na manhã deste domingo de eleição (15) no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi flagrado próximo ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé no bairro São José com a quantia de R$ 6.200,00 em espécie e farto material de campanha e ainda uma folha com um registro, segundo a ocorrência, 'Boca de urna' e anotações de distribuição de dinheiro.

O acusado foi encaminhado para a 127 DP de Búzios.