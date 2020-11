Búzios recebe "Cinema Presente na Praça" nesta segunda (2) Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Búzios - Cerca de 23.140 eleitores foram as urnas no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro votar em seu novo Prefeito e seus novos 9 Vereadores da Câmara Municipal neste domingo (15).

As eleições municipais de 2020 em Búzios teve um total de 21.754 ou 94,01% de votos válidos, com 491 pessoas que votaram em branco, representando 2,12% e ainda 895 pessoas que optaram em voto nulo, com 3,87%. O número de abstenções bateu recorde com 7.460, o que representa 24,38%. O prefeito eleito venceu a disputa eleitoral com 9.451 votos, com um total de 43,44% dos votos válidos.