Alexandre Martins do Republicanos, Prefeito eleito em Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 19/11/2020 09:17

Búzios - O novo Prefeito eleito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Martins do Republicanos, revela em entrevista ao O Dia, alguns nomes já escolhidos por ele para compor o seu time de secretários na península mais charmosa do Brasil, destaca as suas prioridades para quando assumir no executivo e ainda faz um balanço de como foi a sua campanha, o que representa Búzios para a sua vida e fala como será o desafio da alta temporada na cidade.

O Dia - Como você definiria a sua campanha, que se consagrou vitoriosa no domingo das Eleições?

Alexandre Martins - Foi uma eleição atípica, eu fiz a minha campanha baseada na minha vida, na minha trajetória, nos sonhos e na escuta do povo buziano, não mudei o discurso que acredito, não caminhei com quem não tem compromisso com a cidade e não prometi outra coisa que não tenha sido, uma cidade melhor para se viver.

Fui muito atacado, o meu projeto de administração fere os interesses dos velhos políticos, mas eu não tenho compromisso com eles, meu compromisso é com a cidade de Armação dos Búzios.

Espero que meus adversários tenham aprendido, o povo buziano escolheu ficar do lado da a verdade, do amor, da paz e do melhor projeto de cidade.

Confesso que nunca imaginei fazer uma campanha em meio a uma pandemia, mas Graças a Deus vencemos a eleição, agora, é guardar as bandeiras políticas e levantar a bandeira de Búzios.

O Dia - Alexandre Martins é o novo Prefeito de Búzios. O que os buzianos podem esperar do Prefeito eleito?

AM - O povo de Armação dos Búzios já me conhece, sabem que eu sou exigente, trabalhador, ficha limpa e que gosto de ouvir e aprender.

Farei um governo participativo, o povo governará comigo.

Acreditem, será um governo pautado na verdade, será sim sim, não não, eu não aceito meias palavras.

Acredito na força do planejamento, não dá mais para viver em uma cidade governada por improviso, governarei para todos, com responsabilidade, participação popular e transparência, isso não foi um lindo discurso utilizado em campanha, será uma realidade a partir de 1 de janeiro de 2021 se Deus quiser.

O Dia - Quais serão suas prioridades de Governo ao assumir a Prefeitura de Búzios?

AM - Como já falei eu acredito na força do planejamento, nós precisamos de uma cidade organizada, minha equipe vai ter muito trabalho e eles aceitaram esse desafio.

Temos um cronograma para seguir, temos uma meta, vou administrar com um conceito de empresa, o secretário tem que gerar resultado positivo para a cidade, não vou proteger amigos, não teremos tempo para errar.

Nos 100 dias de governo iremos apresentar a população as nossas realizações só por formalidade, porque a população já vai ver a grande mudança que foi realizada a partir do primeiro dia da nossa administração.

Eu não ganhei a eleição para brincar, não ganhei para ficar rico, não ganhei para beneficiar um seguimento, eu ganhei para resgstar a cidade de Buzios que se perdeu ao longo das administrações ruins .

O Dia - O que representa Búzios para o Alexandre cidadão?

AM - Búzios não representa, Búzios é a cidade que eu amo, e que infelizmente só foi explorada e não amada. Chegou a vez de amar Búzios.

Somos um dos maiores destinos turísticos do Brasil, somos uma antiga aldeia de pescadores, com uma cultura belíssima e que hoje tem como marca essa diversidade cultural, Búzios é cosmopolita, Búzios é caiçara, Búzios é quilombola, em Búzios todos são iguais.

Búzios é uma marca, e muito forte, mas que infelizmente vem perdendo a qualidade, tenho a missão em cuidar dessa marca, devolver o brilho e a beleza que se perdeu e que por consequência atingiu toda a população, gerando grandes problemas sociais, mas que já elaboramos ações para reverter essa situação, o nosso povo terá orgulho em ser morador de Armação dos Búzios .

O Dia - Já pensa no seu time de Secretários e primeiro escalão? Pode nos adiantar?

AM - Estou montando a minha equipe, ela precisa ter o mesmo compromisso que tenho e assumi com o povo.

Tenho a tranquilidade em poder escolher 100% do meu secretariado e das demais funções, não vendi a prefeitura para ganhar as eleições, não negociei cargos em troca de apoio.

Já posso adiantar que na Secretaria de Meio ambiente será Evanildo, biologo e concursado e na Secretaria de Cultura e Patrimônio histórico Romano Lorenzi, pesquisador de Cultura e que já ocupou esse cargo em outras administrações, os dois são Buzianos, nativos, comprometidos com a cidade e não medem esforços para defender a cidade que tanto amam.

Até o final de semana estarei anunciando novos secretários, já estou conversando com alguns, olho no olho, não vou admitir secretário estrela, secretario que se acha dono do cargo, a estrela é Búzios e o cargo é do povo e para o povo.

O Dia - Como será essa alta temporada em Búzios com Alexandre Martins prefeito?

AM - Até o momento uma incógnita, precisamos ver como vai ficar essa pandemia, e isso não falo a nível Búzios, isso é mundial, por isso estou muito preocupado com essa triste realidade que estamos vivendo.

Vou fazer o máximo para que a cidade viva a tão esperada alta temporada, mas serei prudente, o que depender da administração pública faremos o melhor, mas não podemos esquecer só vou assumir em 1 de janeiro de 2021, a alta temporada já vai ter começado.

Tenho me reunido com a minha equipe e quero deixar preparado, os serviços essências funcionando no primeiro dia para que a alta temporada seja a melhor possível.

Mas já posso adiantar, após a vacina da Covid-19, Búzios será alta temporada o ano inteiro, o turismo é a nossa maior indústria e será tratado com responsabilidade, voltaremos a ser o grande destino internacional de turistas que visitam o nosso país.