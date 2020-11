Prefeitura de Búzios instala nova placa na Ponta da Lagoinha Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 10:09

Búzios - Recentemente a Prefeitura de Búzios instalou uma nova placa na Ponta da Lagoinha. A ação tem como finalidade informar aos moradores e turistas a importância histórica do local. A colocação da sinalização ocorreu por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, UERJ, Governo do Estado do Rio de Janeiro, DRM-RJ, Geo Parque e o Projeto Caminhos Geológicos.



A sinalização de pontos turísticos é uma forma de fortalecer a atividade turística, assim os visitantes conhecem os destinos atrativos da cidade e obtém informações sobre o local.



Fique por dentro da História



Há 520 milhões de anos a região que hoje abriga o município de Armação dos Búzios fazia parte de uma cadeia de montanhas, semelhantes ao Himalaia. Este “Himalaia Brasileiro” foi gerado durante a colisão entre blocos continentais da América do Sul e da África, formando o paleocontinente Gondwana. Há 130 milhões de anos, no período Cretáceo, o Gondwana começou a se fragmentar dando origem ao Oceano Atlântico e separando novamente Brasil e África.



A Ponta da Lagoinha possui evidências que o local já fez parte de uma paisagem himalaiana. Para saber mais sobre esta história geológica que formou o cenário do município, visite este e outros pontos de interesse geológico no balneário.