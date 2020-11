Búzios

Alexandre Martins, Prefeito eleito de Búzios revela dois secretários do seu time, avalia sua campanha e destaca prioridades de Governo

O novo Prefeito eleito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Martins do Republicanos teve 9.451 votos

Publicado 19/11/2020 09:17 | Atualizado há 2 dias