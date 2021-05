Prefeitura de Búzios Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 08:04

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro efetuou o pagamento do Vale Card referente ao auxílio alimentação dos alunos e estudantes da rede pública de ensino municipal, no valor de R$200 nesta segunda-feira (17).

O pagamento foi realizado pela Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse benefício é uma iniciativa do município para amenizar o impacto da pandemia do novo coronavírus nas famílias do balneário.

Cientes de que muitos alunos têm a merenda escolar como a principal refeição do dia, declaramos que a administração municipal é inteiramente favorável à distribuição do auxílio.