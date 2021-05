Carros abandonados nas vias públicas de Búzios são retirados Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 24/05/2021 07:12

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro retirou nesta sexta-feira (21) alguns carros abandonados, que estavam estacionados há anos nas vias públicas do balneário.

A ação foi realizada nos bairros da Marina e Ferradura, com um saldo positivo de três (3) veículos rebocados pelas agentes de segurança. De acordo com informações, os carros apreendidos foram levados para a garagem da secretaria no bairro da Rasa.

Segundo o secretário Sérgio Ferreira, a ação vai continuar e percorrer outros bairros da cidade: 'Essa era uma necessidade antiga e uma reclamação dos buzianos, que se arrastava por vários governos e agora, com o Prefeito Alexandre Martins, conseguimos ir organizando a casa, e isso inclui, as ruas e vias públicas para deixar a nossa cidade melhor e mais bonita, para quem mora e quem nos visita', afirmou o Secretário.