Justiça de Búzios determina o lockdown - Imagem de internet

Justiça de Búzios determina o lockdown Imagem de internet

Publicado 27/09/2021 08:39

Búzios - Vem aí o “Degusta Búzios”, maior Festival Gastronômico da cidade que acontece todos os anos no charmoso balneário, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios .

Por conta da pandemia, a edição do ano passado foi cancelada e agora o formato mudou; aumentou de dois para três fins de semana. Inicia nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro, sempre de quinta a domingo até o fim do mês (21, 22, 23 e 24; 28, 29, 30 e 31): 'A medida foi tomada para evitar aglomerações', informam.

Búzios foi apontada pelo Trip Advisor como o terceiro destino turístico mais procurado do mundo em 2021, ficando atrás apenas de Martinica, no Caribe e de Panamá City Beach, na Flórida: 'Aproveite o mês de outubro para curtir as praias paradisíacas e também a diversidade da nossa gastronomia, desde a culinária de povos nativos a chefs renomados. Serão 12 dias de cultura, entretenimento e degustação.

Mais de 80 bares e restaurantes de Búzios já confirmaram presença, cada um com seu menu exclusivo.Todos os pratos vão custar R$ 28,00 e as sobremesas R$22,00', afirmam os organizadores do 'Degusta Búzios'.

'Imagine experimentar sabores de diversas partes do mundo em um lugar repleto de charme, beleza e alto astral? Este ano as barracas serão padronizadas, distribuídas em vários pontos da cidade: Praça da Ferradura, Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos.

E para deixar nosso festival ainda mais bonito, vários lounges serão espalhados pelo evento, um espaço onde o público poderá relaxar, curtir uma boa música e conhecer mais da cultura buziana.

E é claro, a criançada não poderia ficar de fora. Uma série de atividades também está sendo preparada para encantar os pequenos de forma lúdica e divertida. No Espaço Kids eles poderão colocar a mão na massa e na terra também. Teremos Oficina de Culinária e de Cultivo, além de desfile de moda infantil', acrescentam, na expectativa com o festival 2021.

Lembrando que o Degusta Búzios vai seguir todo protocolo de segurança e cuidados contra a Covid-19.

Datas, locais e horários do evento:

Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias e Orla Bardot

15/10/2021- Sexta-feira- das 18h às 24h

16/10/2021- Sábado - das 18h às 24h

17/10/2021- Domingo - das 16h às 22h

22/10/2021- Sexta-feira- das 18h às 24h

23/10/2021- Sábado - das 18h às 24h

24/10/2021- Domingo - das 16h às 24h

29/10/2021- Sexta-feira- das 18h às 24h

30/10/2021- Sábado - das 18h às 24h

31/10/2021- Domingo - das 16h às 22h

Praça dos Ossos

16/10/2021- Sábado - das 16h às 24h

17/10/2021- Domingo - das 14h às 24h

23/10/2021- Sábado - das 16h às 24h

24/10/2021- Domingo - das 14h às 24h

30/10/2021- Sábado - das 16h às 24h

31/10/2021- Domingo - das 14h às 24h

Praça da Ferradura

14/102021- Quinta-feira- das 18h às 24h

21/10/2021- Quinta-feira- das 18h às 24h

28/10/2021- Quinta-feira- das 18h às 24h