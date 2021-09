Jorge e Mateus, uma das duplas mais famosas do Brasil, fará show em Búzios pela primeira vez - Imagem de internet

Jorge e Mateus, uma das duplas mais famosas do Brasil, fará show em Búzios pela primeira vezImagem de internet

Publicado 24/09/2021 13:39

Búzios - Uma das duplas mais famosas da música sertaneja no Brasil fará o seu primeiro show e apresentação em Búzios, um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Jorge e Mateus aterrizará no balneário no dia 13 de novembro, um dia após o feriado do aniversário da península, em mais uma edição do 'Búzios Sunset'.

Segundo os organizadores, estão esperados cerca de 3 mil pessoas neste evento que acontecerá no 'Geribá Tennis Park' no dia 13 de novembro. As vendas, de acordo com a organização do show, começam na seman que vem e a expectativa é imensa, já que é a primeira vez da dupla em Búzios.

'Lembrando que o evento cumprirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e promete ser um dos melhores, senão o melhor show que acontecerá em Búzios', afirmam.