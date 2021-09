CRAS da Rasa em Búzios tem aula inaugural do "Projeto Reciclart" - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2021 13:38

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro iniciou nesta quinta-feira (23), a primeira aula do Projeto Reciclart em parceria com o artista plástico Ricardo Camuri. As aulas serão realizadas todas as quintas-feiras, das 14h às 16h30, no Cras da Rasa.

Segundo informações, o Reciclart consiste na aplicação de técnicas de modelagem e pintura por meio de atividades socioeducativas, transformando o lixo em arte, usando materiais como tampinhas de cerveja, rolhas de vinho e até grãos de alimentos vencidos e sachês de maionese em obras de arte. O projeto utiliza ainda a resina para complementar as peças. Os alimentos e objetos que iriam para o lixo ou que, em muitas vezes, poluem o meio ambiente, são devidamente utilizados.

O projeto é uma medida socioeducativa e que atenderá usuários selecionados pelos CRAS, conforme o perfil de vulnerabilidade social, sendo uma oportunidade de aprendizagem e profissionalização.

Maiores informações no CRAS da Rasa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.