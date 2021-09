Prefeitura de Búzios elabora selo "Turista, aqui você está segura" para mulheres turistas - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2021 13:38

Búzios - A Secretaria de Turismo em conjunto com Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio trabalha para a criação do selo “Turista, aqui você está segura”. Trata-se de uma campanha para informar as turistas mulheres que viajam acompanhadas ou sozinhas para o município de Búzios, e estejam em situação de violência.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, esteve reunido nesta quarta-feira (22) com a representante da secretaria da Mulher e do Idoso, Viviane, para tratar dos detalhes do selo.

A ideia é divulgar para as turistas que se encontram frágeis, expostas, indefesas, que foram agredidas por seus companheiros de viagem ou intimidadas por outras pessoas que fizeram uso de acusações, humilhações, ameaças e imposição de controle, que a cidade dispõe de uma iniciativa chamada ‘Patrulha Maria da Penha’ composta por guardas municipais, a maioria do sexo feminino, que dará todo o apoio necessário em caso de insegurança em diversas situações, sejam sociais, psicológicas ou pessoais.

Segundo o secretário da pasta, Dom de Búzios, o projeto tem como proposta inicial convidar o trade turístico para assistir uma palestra com as guardas municipais (patrulheiras) sobre a importância de divulgar o trabalho da Patrulha Maria da Penha para as turistas. Inclusive passar para os seus colaboradores a importância de ter conhecimento em relação aos tipos de agressões seja física, moral e psicológica, e poder ajudar chamando a patrulha nesse momento tão delicado.

No selo deverá constar o telefone da Patrulha Maria da Penha, e será fixo nos estabelecimentos comerciais, principalmente nos hotéis, pousadas e restaurantes. A campanha atende as turistas e as mulheres que são funcionárias desses estabelecimentos, pois uma vez ciente que existe uma patrulha Maria da Penha, a própria funcionária poderá acionar para si mesma ou para alguma pessoa que se encontra vulnerável.