Treinamento para agentes de saúde é realizado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Treinamento para agentes de saúde é realizado em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 21/09/2021 14:39

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou recentemente o primeiro treinamento dos agentes de saúde no Posto de Saúde de Cem Braças.

Segundo a Secretaria de Saúde do balneário, o treinamento sobre dengue foi realizado em conjunto com os agentes do Posto de Saúde do Custódio Alves (Capão).

Os agentes de saúde atuarão junto com os agentes de endemias em forma de “mutirão preventivo contra dengue” em que será realizada uma busca ativa por focos de dengue além de orientação da população.

Participou do treinamento também, a equipe de Saúde do Trabalhador dando orientação aos funcionários sobre doenças ocupacionais.