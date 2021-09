Foto da 127ª DP (Búzios). - Divulgação

Foto da 127ª DP (Búzios).Divulgação

Publicado 21/09/2021 14:38

Búzios - Um homem foi executado na noite desta segunda-feira (20), na cidade de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Estrada dos Mariscos no canto esquerdo do bairro de Tucuns em Armação dos Búzios. A policia quando chegou no local encontrou o homem identificado como Hélio Lopes de cueca, caído sobre sua cama, com vários tiros.

Ainda segundo informações, Hélio possui várias anotações criminais sendo elas no artigo 309, Ameaça (ART 147 -CP), Lesão Corporal de leve (Art 129 – CP), uma equipe dos bombeiros, foram acionados, mais quando chegaram no local Hélio já estava em óbito.

A perícia foi acionada e encontrou várias cápsulas no local do crime. O crime será registrado na 127ª DP de Armação dos Búzios e ninguém foi preso.