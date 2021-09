Obras do Trevo do Barbuda em Búzios foram finalizadas nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Obras do Trevo do Barbuda em Búzios foram finalizadas nesta sexta-feira

Publicado 20/09/2021 09:51

Búzios - As obras da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, que compreendem os trechos da Vila Caranga até o Trevo do Barbuda, em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, estão sendo finalizadas nesta sexta-feira (17). Essas obras começaram no início do ano e na rotatória do Trevo do Barbuda foi necessário fazer alguns serviços de drenagem para depois finalizar o recapeamento.

De acordo com o prefeito em exercício, Miguel Pereira, até o final do dia estará tudo pronto: “Peço desculpas para a população pelos transtornos ocasionados para finalização desta obra. Estamos aqui cumprindo a agenda que seria do Prefeito Alexandre Martins, enquanto eu secretário de Obras. Assumi a prefeitura e continuo realizando todo aquele trabalho que eu e Alexandre fazíamos juntos, e cumprindo toda agenda dele com a população”, disse Miguel.

No Trevo do Barbuda foram realizados os serviços de drenagens, troca de tubulação para evitar os constantes alagamentos, construção de meio fio, ciclovia e canteiros.