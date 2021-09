Secretário de Turismo de Búzios tem encontro com representantes do Turismo Estadual - Prefeitura de Búzios

Búzios - O secretário de Turismo do destino turístico brasileiro mais procurado de 2021, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Dom de Búzios, iniciou a quinta-feira (15) com uma reunião no Rio de Janeiro com o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca e o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo.

De acordo com informações, na pauta o segundo Fórum Regional de Turismo que acontecerá na Costa do Sol, além das ações que o governo vai promover no segundo semestre de atrações turísticas para o estado do Rio.

Segundo o secretário de Turismo, Dom de Búzios, essa parceria entre governo estadual e município, são fundamentais para o desenvolvimento do turismo neste momento de retomada.

“Discutir o fomento e o incentivo ao turismo na cidade é muito importante. Agenda muito positiva que trará investimentos e desenvolvimento para Búzios”, disse Dom.

A publicitária e Coordenadora da Ouvidoria do Gabinete, Aimée Barbosa, também participou da reunião com os representantes do turismo.