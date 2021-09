Encontro com representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro acontece em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/09/2021 17:30

Búzios - O prefeito em exercício de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Miguel Pereira, esteve reunido nesta quinta-feira (16), com representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro.

O encontro teve como pauta, a renovação de antigos convênios da cidade e a parceria do estado em novos projetos.

De acordo com o gestor, a reunião foi muito produtiva, pois mantém a parceria com o governo estadual, além de realizar novos convênios, trazendo mais obras para o município.

'Seguimos avançando e continuando o trabalho do Alexandre Martins, que está de férias. Eu como vice, e hoje prefeito em exercício, sigo a retomada econômica e financeira que planejamos para Búzios', afirmou Miguel Pereira.