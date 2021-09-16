Operação Descarga Livre é realizada na Tartaruga em Búzios - Prefeitura de Búzios

Operação Descarga Livre é realizada na Tartaruga em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 16/09/2021 17:30

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro prossegue realizando a operação 'Descarga Limpa' pelo balneário.

Segundo informações, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Municipal (ROMU), junto com a Fiscalização Ambiental, a Coordenadoria de Trânsito e Transporte, com apoio da Policia Militar, deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Descarga Limpa, próximo à entrada da Tartaruga.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, a operação teve como objetivo coibir o uso da descarga livre (adulterada) pelos motociclistas.

Na ação desta quarta-feira (15), mais de 40 motociclistas foram abordados. No saldo da operação, sete (7) pessoas foram autuadas para recolocar o chamado miolo da descarga. Também foram notificados alguns condutores sem habilitação e sem capacete.

A operação Descarga Limpa visa coibir todo tipo de infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB); além da multa de trânsito, o condutor recebe autuação dos fiscais do Meio Ambiente e lhe é dado um prazo para sanar a irregularidade. Caso o condutor não cumpra as exigências, poderá ser multado por poluição sonora.