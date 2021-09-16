Operação Descarga Livre é realizada na Tartaruga em Búzios
Na ação desta quarta-feira (15), mais de 40 motociclistas foram abordados e no saldo da operação, sete (7) pessoas foram autuadas para recolocar o chamado miolo da descarga e também foram notificados alguns condutores sem habilitação e sem capacete
Operação Descarga Livre é realizada na Tartaruga em Búzios - Prefeitura de Búzios
Operação Descarga Livre é realizada na Tartaruga em BúziosPrefeitura de Búzios
Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro prossegue realizando a operação 'Descarga Limpa' pelo balneário.
Segundo informações, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Municipal (ROMU), junto com a Fiscalização Ambiental, a Coordenadoria de Trânsito e Transporte, com apoio da Policia Militar, deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Descarga Limpa, próximo à entrada da Tartaruga.
De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, a operação teve como objetivo coibir o uso da descarga livre (adulterada) pelos motociclistas. Na ação desta quarta-feira (15), mais de 40 motociclistas foram abordados. No saldo da operação, sete (7) pessoas foram autuadas para recolocar o chamado miolo da descarga. Também foram notificados alguns condutores sem habilitação e sem capacete.
A operação Descarga Limpa visa coibir todo tipo de infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB); além da multa de trânsito, o condutor recebe autuação dos fiscais do Meio Ambiente e lhe é dado um prazo para sanar a irregularidade. Caso o condutor não cumpra as exigências, poderá ser multado por poluição sonora.
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