Alunos da Escolinha de Velas de Búzios recebem uniformes novosPrefeitura de Búzios

Publicado 15/09/2021 15:16

Búzios - Os alunos da Escolinha de Vela da Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro receberam uniformes novos nesta semana.

Segundo informações, os alunos receberam nesta terça-feira (14), do secretário do Lazer e do Esporte, Gugu Braga, os novos uniformes confeccionados em lycra específicos para esta modalidade esportiva.

De acordo com o secretário da Pasta, os alunos ficaram eufóricos com os novos uniformes. Mais uma conquista para os esportes e mais um objetivo alcançado da secretaria.

A Escolinha de Vela de Búzios funciona as terças e quintas-feiras, das 10:30h às 11:30h e das 14h às 15:30, no Iate Clube Praia dos Ossos.