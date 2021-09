Orla Bardot em Búzios - Imagem de internet

Orla Bardot em Búzios Imagem de internet

Publicado 14/09/2021 16:28

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi apontado pelo site especializado no ramo turístico, Trip Advisor, como o terceiro destino mais procurado do mundo em 2021.

O balneário mais charmoso do Brasil ficou atrás apenas de Martinica, no Caribe, e de Panamá City Beach, na Flórida, segundo o Trip Advisor, se consagrando como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.

Com águas cristalinas, praias paradisíacas e uma gastronomia diversificada, a península Buziana é o único destino turístico brasileiro entre os dez mais promissores para 2021.

A partir da quarta posição na lista figuram, na sequência: Holbox Island (México), St Ives (Reino Unido), Mazatlan (México), Colorado Springs (EUA), Shoalhaven (Austrália), Breslávia (Polônia) e Mudgee (Austrália).

O balneário mais badalado do Brasil oferece uma infinidade de pousadas, chalés e hotéis para acomodações, além passeios de barcos, bugres, água-táxi, trilhas ecológicas, asas deltas, mergulhos, esportes náuticos, entre outros.

'Recebemos essa notícia com muito orgulho e vemos aumentar a nossa responsabilidade em fazer de Búzios, que já um dos destinos turísticos mais famosos e procurados mundo a fora, o melhor lugar para os buzianos e também para quem nos visita e se encanta com as belezas naturais e todo charme da nossa península cosmopolita', afirma com exclusividade ao Dia o Prefeito da cidade, Alexandre Martins.