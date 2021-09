Alexandre Martins faz transição do cargo de prefeito para Miguel Pereira em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/09/2021 13:40

Búzios - O Prefeito Alexandre Martins do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizou nesta sexta-feira (10) uma reunião com todo seu secretariado e com os vereadores para fazer a transição do cargo de prefeito para o vice-prefeito e Secretario de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira.

Alexandre Martins, chefe do executivo buziano, já havia enviado à Câmara Municipal de Búzios um pedido de licença de 15 dias para resolver assuntos particulares.