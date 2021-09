Procon de Búzios fará mutirão de atendimento junto companhia de energia Enel - Procon de Búzios

Procon de Búzios fará mutirão de atendimento junto companhia de energia EnelProcon de Búzios

Publicado 14/09/2021 13:39

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio promoverá nesta quinta-feira (16), um Mutirão de Renegociação com a empresa prestadora de serviços elétricos, Enel, das 13h às 16:30h, em sua sede, na Praça Santos Dumont, nº 11 no Centro.

Os consumidores residenciais e rurais que estiverem com, no mínimo, uma fatura de energia elétrica com prazo superior a 90 dias de atraso, poderão negociar e pagá-las em até 24 vezes sem entrada e sem juros', informam.

Segundo o Procon de Búzios, os agendamentos estão sendo realizados via e-mail: [email protected] .'', informam.

De acordo com o Procon, serão realizados atendimentos para soluções de vários problemas, entre eles: Parcelamento de Contas, Vistoria em Relógios (Parte externa), pedido de novas ligações, Revisão de Contas, entre outros.

Segundo o Coordenador do Procon, Paulo Bezerra, “essa campanha não prestigia clientes Pessoa Jurídicas, e todos os interessados deverão se inscrever através do e-mail, lembrando que deverão ser observados todos os protocolos de segurança (distanciamento, higienização das mãos com Álcool em gel (PROCON vai disponibilizar)”.

Ainda de acordo com o Procon de Búzios, apenas o titular da conta deverá comparecer, salvo os deficientes físicos e idosos que poderão vir com um acompanhante.