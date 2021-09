União entre Búzios, Cabo Frio e IFF pode solucionar lixão da Baia Formosa - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/09/2021 15:15

Búzios - O secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Evanildo Nascimento, participará de uma reunião hoje (15), às 16h, no Instituto Federal Fluminense (IFF) com o Secretário do Ambiente de Cabo Frio, Juarez Lopes e com o Coordenador e Profº do IFF, Vitor Assunção, para formalizar o início dos estudos para remediação do, já desativado, vazadouro (lixão) da Baía Formosa.

Segundo informações, essa parceria vai diagnosticar quais são os contaminantes predominantes na região e qual a forma mais adequada de remediação do vazadouro (nome técnico: 'Em outras palavras, busca-se equacionar o passivo ambiental do referido lixão. Cabe ressaltar que, em termos gerais, pela decomposição de seus resíduos, um vazadouro, representa inúmeros riscos de contaminação, como por exemplo, dos mananciais adjacentes, pela percolação do chorume no subsolo e lençol freático, pela contaminação do ambiente atmosférico, devido ao espalhamento de microlixo pela ação do vento e espalhamento de gases decorrentes da decomposição do material, afetando áreas residenciais nas redondezas', informam.

De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, essa união é um fato muito relevante, pois abre precedente para a Prefeitura trabalhar em parceria com a Universidade, de forma voluntária e além disso, em termos técnicos e institucionais trata-se de um fato bastante relevante.



'Tecnicamente é de extrema relevância ambiental, conforme explicitado acima, além de pontuar de forma bastante significativa no ICMS Ecológico, pois apenas cerca de três municípios do estado do Rio de Janeiro estão trabalhando remediação de vazadouros em seus territórios, item este que representa sozinho 5% de todos recurso oriundo do imposto ecológico', informa a Prefeitura de Búzios.



De acordo com a Secretaria do Ambiente do balneário, soma-se que, institucionalmente, representa uma consolidação do trabalho ambiental conjunto entre os dois municípios, abrindo perspectivas para novas ações conjuntas e cooperação no atual complexo cenário regional, visando ações de sustentabilidade e recuperação de áreas degradadas.