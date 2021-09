Apontado como o destino turístico mais procurado do Brasil, Búzios cria comissão para ordenar a cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/09/2021 17:30

Búzios - O balneário de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, desponta no cenário turístico internacional pós pandêmico com um dos destinos mais procurados do mundo, e do Brasil, o mais procurado.

Com intuito de preparar a cidade para receber esses turistas, Alexandre Martins, prefeito da península, na última reunião com seus secretários, propôs criar uma comissão para ordenar e melhorar a cidade.

Essa comissão teve início nesta terça-feira (14) com uma ronda para ordenamento da cidade. Ela atua como uma força tarefa vistoriando todos os bairros para identificar pontos que precisam melhorar. Na próxima sexta-feira (17), ela estará na rua novamente.

De acordo com o secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, essa comissão é muito importante, não só para o turismo, mas como um todo, pois turismo gera emprego e renda. Ela é formada pelas secretarias de Turismo, Segurança e Ordem Pública, Serviço Público, GM, Ouvidoria e Gabinete.

“Tenho certeza que Búzios vai ser o primeiro destino turístico internacional para isso que estamos trabalhando, estamos arrumando a casa, já fomos o sétimo, hoje estamos alcançando o ranking de terceiro lugar. No Brasil somos o primeiro mais procurado. É muito gratificante, pois estamos falando do turismo da nossa cidade, vamos trabalhar ao máximo para alcançar o numero um do mundo, disse Dom.