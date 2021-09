6° Circuito Arte Búzios acontece neste final de semana | Búzios | O Dia

Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil - Imagem de internet

Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil

Publicado 21/09/2021 14:37

Búzios - A cidade que é o destino turístico mais procurado do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebe nesta sexta-feira, sábado e domingo (24, 25 e 26) uma grande variedade de exposições e performances em ruas, estabelecimentos e galerias, com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Secretaria da Mulher e do Idoso, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Secretaria de Turismo e estabelecimentos locais.

Segundo informações, o evento, que já faz parte da agenda anual do município, tem como objetivo integrar os artistas e visitantes, além de divulgar os mesmos com suas expressões. Uma criação e realização de Flory Menezes e Luciana Fajardo com produção de Fernanda Guimarães.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, o evento traz encantamento aos locais. Serão mais de 130 artistas expondo suas artes em céu aberto na Rua das Pedras, na Turíbio, na Praça Santos Dumont e arredores, além de galerias.

Serão realizadas oficinas gratuitas de várias modalidades (fotografia, pintura, cerâmica entre outros) para crianças e adultos na Rua das Pedras e Praça Santos Dumont, além de pinturas ao ar livre na Orla Bardot, Show de Grafite (Arte Urbana) e caricaturistas em produção ao vivo.

Algumas performances de dança e música serão acrescentadas às mostras nas praças e locais abertos durante as atividades.

Siga a programação no site: https://circuitoartebuzios.com/