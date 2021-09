Búzios libera a utilização de chuveiros nas academias de ginásticas - Prefeitura de Búzios

Búzios libera a utilização de chuveiros nas academias de ginásticasPrefeitura de Búzios

Publicado 20/09/2021 09:52

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, através da Vigilância Sanitária, autorizou nesta sexta-feira (17), a utilização de chuveiros nas academias de esportes da cidade.

O novo protocolo para retomada de prática de atividade física em ar livre e estabelecimentos em geral (academias, estúdios de dança, pilates, artes marciais, natação e similares), foi disponibilizado no portal oficial da Prefeitura. No parágrafo de número 68, consta:

– Nas dependências sanitárias, liberar a utilização chuveiros, e armazenamento de objetos pessoais, disponibilizar sabonete líquido, álcool 70% e papel toalha. Reforçar a limpeza diariamente.

A liberação do uso dos chuveiros nas academias é uma reivindicação constante dos empresários do ramo.