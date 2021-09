Comissão formada por secretários para ordenamento da cidade faz nova vistoria em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 21/09/2021 14:38

Búzios - A comissão de secretários criada com intuito de ordenar o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou mais uma ronda nesta sexta-feira (17) pelo balneário.

Segundo informações da comissão responsável, a vistoria foi realizada nos seguintes locais: Rua do Cruzeiro, Ponta do Pai Vitório, Rua Justiniano de Souza, Rotatória do Cruzeiro, Rua Brasil (Cruzeiro) e Bairro Cem Braças.

Ao final da vistoria o chefe de Gabinete Marcelo Rocha recebeu uma denuncia de buracos no asfalto na Avenida que dá acesso a Praia de João Fernandes, no qual a equipe prontamente foi ao local e constatou a denúncia.

A Comissão de secretários para ordenamento da cidade é composta pelos secretários de Turismo, Dom de Búzios, Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, representantes do Serviço Público (Edson Leiteiro), representantes da Ouvidoria (Maycon Guimarães e Vinicius Miguel), Chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, e o vereador Josué Pereira.