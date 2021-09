Casal de traficantes é preso no Alto da Rasa em Búzios - 25 BPM

Casal de traficantes é preso no Alto da Rasa em Búzios25 BPM

Publicado 21/09/2021 14:38

Búzios - Um casal de traficante de drogas foi preso nesta terça-feira (21) no bairro Alto da Rasa, no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal de traficantes foi abordado após denúncia anônima de tráfico de drogas na área. A PM apreendeu com os dois, 37 cápsulas de cocaína e 11 trouxinhas de maconha.

O caso foi registrado na Delegacia da Cidade.