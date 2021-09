Quarta etapa do "Ranking de Escolas" da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro acontece neste domingo em Búzios - Imagem de internet

Publicado 24/09/2021 13:37

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro sediará neste domingo (26), no 'Búzios Country Club' (antiga hípica de Búzios) a 4ª etapa do Ranking de Escolas da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ).

Segundo os organizadores, o evento terá a participação de 110 cavalheiros e amazonas, que irão saltar diferentes categorias de 0,40 cm até um metro. O Búzios Country Club, local do evento, tem 12 atletas inscritos, representando o município. O circuito contará com a participação de 110 cavalheiros e amazonas, e terá a presença da Presidente da FEERJ, Alejandra Fernandes.

De acordo com o secretário de Lazer e do Esportes, Gugu Braga, o evento é um marco para Búzios, pois consagra o retorno da cidade ao Circuito Estadual de Hipismo.

A criação do percurso é assinada pela consagrada armadora Lúcia Alegria Simões.