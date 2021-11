Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios visita Cras da Rasa para conhecer "Projeto Reciclart" - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/11/2021 13:25

Búzios - Nesta quinta-feira (18), a secretária da Mulher e do Idoso de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Daniele Guimarães esteve no Cras da Rasa a convite da secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa.

Na ocasião, a secretária Daniele pôde acompanhar de perto o Projeto Reciclart, que consiste na aplicação de técnicas de modelagem e pintura transformando o lixo em arte, usando materiais como tampinhas de cerveja, rolhas de vinho e até grãos de alimentos vencidos e sachês de maionese em obras de arte. O projeto utiliza ainda a resina para complementar as peças. Os alimentos e objetos que iriam para o lixo ou que, em muitas vezes, poluem o meio ambiente, são devidamente utilizados.

O projeto é uma medida socioeducativa e que atende usuários selecionados pelos CRAS, conforme o perfil de vulnerabilidade social, sendo uma oportunidade de aprendizagem e profissionalização. As aulas são ministradas todas as quintas-feiras, das 14h às 16h30, no Cras da Rasa, pelo renomado artista plástico, Ricardo Camuri.

A secretária Daniele recebeu pelas mãos dos alunos e do artista plástico, uma escultura em forma de pantera cor de rosa, fazendo menção à campanha do Outubro Rosa.

Segundo a secretária da Pasta, Joice Costa, a visita foi muito produtiva:

“Eu e a secretária Daniele conversamos com as técnicas do equipamento e ressaltamos a necessidade e importância de trabalharmos em rede, para o fortalecermos dos serviços disponibilizados e para que os mesmos alcancem todos os cidadãos que precisam, de forma digna, humana e igualitária”, destacou Joice Costa