Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa realizam reunião na Secretaria de Turismo de Búzios - Prefeitura de Búzios

Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa realizam reunião na Secretaria de Turismo de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 20/11/2021 13:25

Búzios - Nesta terça-feira (16), a Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa (Somunear), bairro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, realizou uma reunião na sede da Secretaria de Turismo em comemoração ao “Mês da Consciência Negra”, com a participação da secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa.

A reunião teve como objetivo o desenvolvimento turístico da cidade, voltado para a valorização dos espaços e territórios ocupados pelos povos originários e tradicionais, e suas expressões culturais. O encontro foi organizado pela Somunear.