Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realiza última reunião de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 23/11/2021 19:07 | Atualizado 23/11/2021 19:16

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira (23) a ultima reunião de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS 2022/2025).

Na ocasião, foi formalizado o assessoramento técnico para a finalização do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS 2022/2025) que tem como objetivo reunir toda a demanda de aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social na Gestão do SUAS – envolvendo os serviços e benefícios ofertados, a sua gestão, e os mecanismos de participação e controle social, fixando as diretrizes, estratégias, ações e metas para sua contemplação, bem como as formas de realizar o acompanhamento do seu desenvolvimento, monitoramento e avaliação.

Participaram da reunião a secretária da Pasta, Joice Costa, Gestores (Gestão SUAS, Proteção Social Básica, Proteção Especial), servidores e representantes de entidades socioassistenciais.